لا صحة لإطلاق سراح وداد بابكر

نفت المحامية عواطف الجعلي لـ(السوداني) إطلاق سراح وداد بابكر بالضمان، و أنها لا زالت قيد التحري و التحقيقات في وقت أكدت فيه عدم تغيير محامي الدفاع عنها، ووصفت الأمر بأنه مجرد شائعة لا صحة لها

و قال مصدر بالنيابة العامة لـ(السوداني) إن وداد لا تزال قيد التحري و التحقيق و أن النيابة لا زالت تخاطب بعض الجهات للتحري من البلاغات الموجهة ضددها .

Advertisements

و حملت الأسافير أنباء بإطلاق سراح وداد بابكر بالضمان اليوم ” الثلاثاء” .

و يذكر أن السلطات السودانية ألقت القبض على وداد بابكر في ديسمبر الماضي بتهمة الفساد والثراء الحرام .

الخرطوم 0 أخبار الخليج 365)