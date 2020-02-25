لا صحة لإطلاق سراح وداد بابكر

التاريخ: 25-فبراير-2020
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نفت المحامية عواطف الجعلي لـ(السوداني) إطلاق سراح وداد بابكر بالضمان، و أنها لا زالت قيد التحري و التحقيقات في وقت أكدت فيه عدم تغيير محامي الدفاع عنها، ووصفت الأمر بأنه مجرد شائعة لا صحة لها
و قال مصدر بالنيابة العامة لـ(السوداني) إن وداد لا تزال قيد التحري و التحقيق و أن النيابة لا زالت تخاطب بعض الجهات للتحري من البلاغات الموجهة ضددها .
و حملت الأسافير أنباء بإطلاق سراح وداد بابكر بالضمان اليوم ” الثلاثاء” .
و يذكر أن السلطات السودانية ألقت القبض على وداد بابكر في ديسمبر الماضي بتهمة الفساد والثراء الحرام .
الخرطوم 0 أخبار الخليج 365)
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