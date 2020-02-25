الكشف عن طائرة لـ”سودانير” يمكنها إجلاء السودانيين من “ووهان”

كشف التجمع المهني للطيران السوداني، عن امتلاك الخطوط الجوية السودانية طائرة “A320″ يمكنها أن تنجز مهمة إجلاء السودانيين العالقين بـ”ووهان” الصينية، وتوفر مبلغ الإيجار.

وقال التجمع في بيان أصدره أمس (الإثنين) بحسب صحيفة المجهر، إن الطائرة قادرة على التحليق والوصول إلى مدينة “ووهان” في الصين، وفق خطة طيران تحدد أقصر الممرات الجوية وبمحطة توقف واحدة للتزود بالوقود.

وأوضح البيان أن الطائرة تضم (148) مقعداً، منها (132) مقعداً بالدرجة السياحية و(16) مقعداً بدرجة رجال الأعمال، وأضاف “يمكن تعديل المقاعد بعملية سريعة لا تستغرق أكثر من 3 ساعات لزيادة عددها”.

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وأضاف “تابعنا بإشفاق وحزن وضع الطلاب بمدينة ووهان، وأحزننا أكثر عدم إجلائهم من تلك المدينة المنكوبة حتى الآن”.

وأكد التجمع أنه تابع مفاوضات إرسال طائرة مؤجرة لإجلاء الطلاب، والتي فشلت في التوصل لاتفاق حول المبلغ، وأضاف “وصل إلى مبلغ مليون دولار لتنفيذ رحلة واحدة”.

وأشار التجمع إلى أن سعة الطائرة يمكن أن تصل إلى (170) راكباً، علماً بأن عدد الطلاب في “ووهان” حوالي (150).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)