وزيرالإعلام: الحكومة ستفاوض أسرضحايا سفارتي الولايات المتحدة

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الثلاثاء 25 فبراير 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن حكومة السودان ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة كول للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به.
وجدد فيصل في رده على أسئلة الصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن السودان، مؤكدا مضي الحكومة قدما في التفاوض مع أسر ضحايا السفارتين للوصول إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة كول.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف ومعالجة النقاط السياسية المتبقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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