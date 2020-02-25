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لجان مشتركة من مجلسي السيادة والوزراء للاشراف على زيارة الرئيس الالماني 

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الخرطوم - محمد أمين 0 تبليغ

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الثلاثاء 25 فبراير 2020

لجان مشتركة من مجلسي السيادة والوزراء للاشراف على زيارة الرئيس الالماني 

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الخرطوم - محمد أمين

أعلن مجلس الوزراء، تكوين مشتركة مع مجلس السيادة لجان للاشراف على زيارة الرئيس الالماني، فرانك فالتر شتاينماير إلى البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين.  

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيص محمد صالح، في تصريحات صحافية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الألماني سيلتقي، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء. 

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري من وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبدالله حول ترتيبات الزيارة.

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وقال صالح  أن الرئيس الألماني سيزور ( الجمعة) الشركة السودانية للكهرباء لبحث مساعدة ألمانيا في مجال الإمداد الكهربائي، لما تملكه من خبرات واسعة في هذا المجال.

وأشار إلى إن الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات السودانية الالمانية المتطورة.

واوضح صالح أن ألمانيا تعد اول دولة تمت بينها وبين السودان زيارات متبادلة منذ ثورة ديسمبر المجيدة.

 وقال إن الزيارة تمثل فرصة لطرح كثير من القضايا الاستراتيجية وتطوير علاقات البلدين.  

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