قادة احزاب: إتفاق المسارات حول الخدمة المدنية جيد

الثلاثاء 25 فبراير 2020

ثمن الأستاذ حذيفة البلول رئيس جبهة كفاح السودانية الإتفاق الذي توصل اليه طرفا التفاوض السوداني بمدينة جوبا أمس الإثنين بشأن النسب المئوية لمساري دارفور والشرق بالخدمة المدنية واعتبره اختراق ايجابي.



وقال البلول في تصريحات صحفية، النسب لدارفور والشرق نسب جيدة بحسب معايير الكثافة السودانية ووصف الخطوة بالمتطورة غير أنه رجع وقال إن الوضع الآن استثنائي باعتبارها فترة انتقالية، مشيرا إلى اهمية مراجعتها في المؤتمر القومي الدستوري.

وأعرب البلول عن أمله في أن تؤدي الخطوة لتسوية سياسية كاملة تسهم في معالجة الاختلالات الموجودة في كثير من الجوانب، مؤكدا أن ماتم الإتفاق عليه هو استحقاق لبناء سلام حقيقي ، معبرا عن تفاؤله للوصول لسلام عبر الجهود المبذولة الآن بمدينة جوبا من طرفي التفاوض والوساطة، مثمنا ما تم الإتفاق عليه في جميع الملفات.

من جانبه قال الأستاذ محمد حامد الشايب القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي ما تم وسيتم الإتفاق عليه من إتفاقيات السلام أمر نتمنى أن يوفق الجميع فيه، مشيرا إلى أن النسب التي تم ايرادها في إطار ما يجري من تفاوض هو تحديد رقم قطعي من النسبة المئوية للسكان وهو ما نصت عليه إتفاقيتي الدوحة وشرق السودان، داعيا الحكومة العمل على تكوين لجنة مشتركة لوضع هذه الإتفاقيات في منظومة متكاملة تتسق مع القرارات الدولية والإقليمية بشأن هذه الإتفاقيات الموقعة.