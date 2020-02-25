تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار 

الثلاثاء 25 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

انخفضت قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازي (السوداء) اليوم (الثلاثاء) حيث بلغ 106 جنيها، مقابل الدولار، فيما حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي بـ53،90 جنيها، والبيع بزيادة 0.5%.



وقال ياسر عبد القادر متعامل في اسواق العملة بوسط الخرطوم، لــ"اخبار الخليج 365" إن الطلب الكبير على الدولار إدى إلى انخفاض جديد في قيمة الجنيه السوداني.

وأضاف بلغ سعر الدرهم الامارتي 28،20 والريال السعودي 27،90 جنيها سودانيا، وبلغ سعر الجنيه المصري 7،5 جنيهات سوداني. وتوقع عبد القادر ان يواصل الجنيه انخفاضه حتى نهاية الاسبوع الحالي.