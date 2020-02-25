إصابة حوالي 60 شخصا بحادث دهس بمهرجان في ألمانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت متحدثة باسم الشرطة في بلدة فولكمارسن بغرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن نحو 60 شخصا أصيبوا عندما اقتحمت سيارة استعراضا في مهرجان بالبلدة، أمس الاثنين.
وكانت قناة “هيسنشاو” المحلية هي أول من أعلن عن هذا العدد من المصابين، نقلا عن البيان الرسمي الصادر من الشرطة الألمانية.
وذكرت وكالة أنباء “رويترز”، أن الشرطة الألمانية قامت بإلقاء القبض على رجل يبلغ 29 عاما، كان قد اخترق الكرنفال بسيارته، دون الإفصاح عن مسببات الحادث، هل عن طريق الخطأ أو بتخطيط مسبق.
ولم تذكر المتحدثة باسم الشرطة عدد المصابين، الذين هم في حالات خطيرة، لكنها أكدت ان الحادث لم يسفر عن سقوط أي قتلى.
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