بنك السودان يرفع مقترحاً لوزارة المالية بشأن “تحويلات المغتربين”

الخليج 365 :

كشف محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم لـ (السوداني) يوم الاثنين، عن فراغ البنك المركزي من مقترح تم رفعه لوزارة المالية تجرى دراسات حوله حاليا ويختص بالاستفادة من موارد النقد الأجنبي لدى المغتربين عبر تحويل أموالهم عن طريقين هما منحة ووديعة ما يتطلب تقوية العلاقات المصرفية مع الدول الأخرى، وتابع “الأمر مهم بالنسبة لنا وفي حال تم فتح التعاملات المصرفية سيكون دعما للسودان في موارد النقد الأجنبي من المغتربين في شكل منح يتم التبرع بها من قبلهم أو ودائع مستردة بأرباحها في المستقبل”.

وأعلن عبد الرحيم عن تحركات للبنك المركزي مع نظرائه في عدد من الدول في الخليج وأوروبا لفتح قنوات مراسلة مع السودان، وأضاف “كانت البداية بدولة قطر وتلقينا استجابة جادة لفتح قنوات المراسلة ونبحث عن مراسلين جدد في كل دول الخليج وأوروبا”.

وأكد الاستمرار في تلك الإجراءات لإيجاد تفاهمات مع كافة الدول والبنوك المركزية العالمية لفتح قنوات المراسلة بينها والسودان، وتوقع عدم الحاجة لتلك التحركات والسياسات بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لأنه سيكون فتحا كبيرا حال حدوثه، وأوضح أن التحركات تأتي أيضا لانسياب تحويلات المغتربين عبر المراسلين في الخارج.