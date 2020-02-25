ظريف يدعو إلى تعاون أكبر بين دول الجوار بعد تفشي فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الأمراض على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب عبر (تويتر): “فيروس كورونا المستجد، شأنه كشأن الفيروسات الأخرى، بما فيها الإرهاب، لا يعرف حدودا ولا يفرق بين أعراق أو ديانات، ونحن أيضا يجب ألا نفعل ذلك”.

​وتابع: “اتساقا مع مبادرة الأمل، تدعو إيران للمزيد من التعاون الإقليمي، بما في ذلك [إطلاق] المركز المشترك لمراقبة الأمراض والوقاية منها الذي طال انتظاره”.

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