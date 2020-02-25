معلومات خطيرة.. الإمارات تقرر نقل المصابين بـ”كورونا” من أراضيها إلى اليمن بعد اتفاق خبيث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف صحافي يمني، معلومات خطيرة عن نية الإمارات بناء “حجر صحي” في مستشفى الصداقة بعدن، تنقل فيه كافة المصابين بفيروس كورونا من أراضيها إلى اليمن.

وفي التفاصيل يقول الصحفي اليمني أحمد ماهر، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن اتفاقاً جرى بين الامارات ووزارة الصحة اليمنية وافقت عليه الاخيرة مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأشار الصحفي اليمني إلى أن الاطباء العاملين في المستشفى اليمني (رفضوا) هذا العمل لانه سيؤدي إلى كارثة صحية تهدد اليمنيين.

ودعا الصحفي اليمني أحرار اليمن إلى رفض طلب الامارات حتى لا ينتقل الوباء إلى اليمن.

وأثار القرار الاماراتي جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق حساب عماني منتقداً خطوة الامارات بالقول إن الامارات لا تريد لليمن الخير ذهبت إليها لسيطرة على مواقعها اللوجستيه وما تقوم بهِ في الجنوب فقط محاولة شطر اليمن إلى نصفين، كي يتسنى لها التحكّم في مفصال الدولة اليمنية ونهب ثرواتها، حتى فيما يتعلق بإجلاء الطلبة اليمنيين من الصين كانت أكذوبة من أجل تمرير مصالحها الخاصة.