المحكمة العليا تلزم التعليم العالي بعدم تمييز شهادات تخرج طلاب الانتساب

حسمت المحكمة القومية العليا قضية خريجي وطلاب الانتساب بالجامعات السودانية، بالفصل النهائي في قضيتهم، وذلك بإلزامها وزارة التعليم والبحث العلمي بعدم تمييز شهادات الخريجين (نظامي، انتساب) بكتابة نوع الدراسة للطلاب المقبولين قبل العام 2016م،

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ووجه قاضي المحكمة مولانا “صلاح برير” الوزارة بحسب صحيفة المجهر بجبر الضرر للموظفين المفصولين والمهددين بالفصل وكافة الخريجين الذين لم يتم توظيفهم بسبب قرار التمييز.

ونص قرار المحكمة بإعطاء إذن لمقاضاة المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي لتعطيلها تنفيذ القرار في الفترة الماضية لمدة عامين.

وحددت المحكمة ثلاثة أشهر لإغلاق القضية إذا نفذ القرار من قبل الوزارة.

وشهدت المحكمة حضوراً كبيراً للطلاب الخريجين المتضررين من قرار تمييز شهادات التخرج الجامعية عن زملائهم النظاميين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)