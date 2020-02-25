التاريخ: 25-فبراير-2020
0 مشاهدة
حسمت المحكمة القومية العليا قضية خريجي وطلاب الانتساب بالجامعات السودانية، بالفصل النهائي في قضيتهم، وذلك بإلزامها وزارة التعليم والبحث العلمي بعدم تمييز شهادات الخريجين (نظامي، انتساب) بكتابة نوع الدراسة للطلاب المقبولين قبل العام 2016م،
ووجه قاضي المحكمة مولانا “صلاح برير” الوزارة بحسب صحيفة المجهر بجبر الضرر للموظفين المفصولين والمهددين بالفصل وكافة الخريجين الذين لم يتم توظيفهم بسبب قرار التمييز.
ونص قرار المحكمة بإعطاء إذن لمقاضاة المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي لتعطيلها تنفيذ القرار في الفترة الماضية لمدة عامين.
وحددت المحكمة ثلاثة أشهر لإغلاق القضية إذا نفذ القرار من قبل الوزارة.
وشهدت المحكمة حضوراً كبيراً للطلاب الخريجين المتضررين من قرار تمييز شهادات التخرج الجامعية عن زملائهم النظاميين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا تلزم التعليم العالي بعدم تمييز شهادات تخرج طلاب الانتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.