إعفاءات بالجملة بوكالة السودان للأنباء

أصدر المدير العام لوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء بحسب اليوم التالى قرارا بإعفاء مساعد المدير العام للتحرير ومدراء الهيئات والادارات بالوكالة من مهامهم، وتكليف نوابهم بتسيير العمل إلى حين صدور اشعار آخر،

Advertisements

وقال محمد عبدالحميد عبدالرحمن المدير العام ان القرار يأتي في إطار الترتيب والتنظيم الجاري بالإدارات والهيئات المختلفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)