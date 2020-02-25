إعفاءات بالجملة بوكالة السودان للأنباء

التاريخ: 25-فبراير-2020
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أصدر المدير العام لوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء بحسب اليوم التالى قرارا بإعفاء مساعد المدير العام للتحرير ومدراء الهيئات والادارات بالوكالة من مهامهم، وتكليف نوابهم بتسيير العمل إلى حين صدور اشعار آخر،
وقال محمد عبدالحميد عبدالرحمن المدير العام ان القرار يأتي في إطار الترتيب والتنظيم الجاري بالإدارات والهيئات المختلفة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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