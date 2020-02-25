الحكم بالسجن والغرامة على دسيس مان

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم وسط حكما بالسجن (4) أشهر على محمد يحيى محمد بشير الشهير ب”دسيس مان”،

Advertisements

وأمرت المحكمة بحسب اليوم التالى بتغريم المدان مبلغ (10) ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين على أن تسري العقوبات بالتتابع، لادانته بمخالفة المادة (103) من القانون الجنائي المتعلقة بتهديد الموظف العام وتنص “ان من يوجه إلى موظف عام تهديداً بالاضرار به لحمل ذلك الموظف على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الامتناع عنه أو تأجيله، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنه أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”.

وثبت للمحكمة من خلال ماقدم من بينات قدمها الشاكي وشهود أن المتهم قام بتهديد الشاكي النظامي بالفصل من الخدمة، وبسماع المحكمة للظروف المخففة والمشددة، قضت على المدان بالسجن والغرامة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)