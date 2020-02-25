فاجأ الفنان الشاب و فنان الثورة المجيدة أحمد أمين و المشهور بأغنية (مدنية حرية وسلام ) رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعجبيه بأغنية جديدة (على المطبخ يا حريم ) مع طاقم سعودي وجدت الكثير من السخرية من مشاهدي الفيديو .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 كانت ردود مستخدمي مواقع التواصل جميعها تتردد حول (دا أخر ما اتوصل ليه أحمد أمين ) وقال البعض الآخر (عشان كده هجمونا والبنوت نيام ودرشونا بالدوشكات دريش العندو باقي ليمونه يديني ليها).
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : فنان الثورة أحمد أمين يجعل من نفسه أضحوكة في مواقع التواصل عبر فيديو كليب جديد مع طاقم سعودي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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