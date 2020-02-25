مطالبات بالتحقيق في فساد أراضي الفردوس

نفذ مواطنو منطقة الفردوس “جنوب الخرطوم”، اليوم “الثلاثاء”، بحسب صحيفة مصادر وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، سلموا فيها مذكرات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن أراضيهم وإنصافهم.

وطالبت المذكرة التي صاغها محامي الدفاع عن قضية المنطقة، محمد أحمد عبد القادر أرباب، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تمارس مهامها خلال أسبوع من الآن، شريطة خلو اللجنة، مما سمّته المذكرة من العناصر الفاسدة بمكاتب أراضي جنوب الحزام، مع الحجز على جميع القطع السكنية بمنطقة الفردوس، بغرض التحقيق ومنع التعامل بشهادة البحث وإلغاء صلاحياتها وحظر شهادة البحث الصادرة عن منطقة الفردوس فوراً، ومصادرة جميع الأراضي المتحصل عليها عن طريق الفساد.

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وشددت المذكرة، على إعادة توزيع الأراضي للمتظلمين من أصحاب الحق الأساسي وتجميد جميع القضايا والبلاغات والتنفيذات قيد النظر التي تتعلق بأراضي المنطقة المذكورة، ونوهت المذكرة إلى مطالبة المجلس السيادي ومجلس الوزراء والنائب العام بتشكيل لجنة تحقيق بواسطة النائب العام، وأشارت إلى وجود فساد، وأن لديهم أدلة دامغة.

يذكر أن المذكرة تتعلق بالمواطنين الحائزين على قطع أراضي سكنية (600) حيازة، وأن أصحابها وصلوا إلى مرحلة استلام الديباجات، لكنهم فوجئوا بالتصرف في جميع حيازاتهم التي مُلكت لنافذين من العهد السابق، ومكتب جنوب الحزام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)