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محمد الحسن الأمين يمتنع عن تسليم نفسه

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التاريخ: 25-فبراير-2020

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محمد الحسن الأمين يمتنع عن تسليم نفسه

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علمت (مصادر)، أن القيادي بالمؤتمر الوطني، المحامي محمد الحسن الأمين، امتنع عن تسليم نفسه لنيابة عطبرة حتى الآن، في البلاغ المفتوح ضده.

وقال مصدر مسؤول لـ صحيفة (مصادر)، إن محامي الرئيس المعزول عمر البشير، لم يُسلم نفسه حتى صباح اليوم “الثلاثاء” لنيابة عطبرة، في أعقاب تدوين بلاغ في مواجهته من رئيس نقابة عمال السكة الحديد الأسبق علي عبد الله السيمت، مشيراً إلى تأكيد محمد الحسن الأمين تسليم نفسه أمس “الإثنين”، وتحركه بسيارته إلى عطبرة، وهو ما لم يحدث.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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