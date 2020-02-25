الرئاسة المصرية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، حدادا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020”.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل مراسلنا عن مصادر مصرية.

وبدأ مقربون من علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة الصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد أعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

RT