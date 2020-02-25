رئيس وزراء إيطاليا يكشف سبب تفشي فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، سبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد في البلاد.

وألقى كونتي في تصريحات نقلها الإعلام الإيطالي اللوم على تفشي فيروس “كورونا” في إيطاليا على سوء إدارة المستشفيات شمالي البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي: “وصلنا إلى هذه المرحلة، لأننا ينبغي أن نعلم أن الطريقة التي كان يدار بها أحد المرافق الصحية (مستشفى) شمالي إيطاليا لم تكن مناسبة تماما”.

وتابع بقوله: “هذا القصور بالتأكيد، ساهم في انتشار الفيروس بصورة كبيرة”.

ولكن رفض كونتي تسمية المرفق الصحي، الذي كان سببا في تفشي فيروس “كورونا”.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن مركز تفشي كورونا الرئيسي، كان في مدينة كودونغو، التي تبعد حوالي 60 كيلومترا جنوبي مدينة ميلانو.

وتم وضع كودونغو وعددا من المدن الأخرى شمالي إيطاليا تحت إجراءات العزل، في محاولة لوقف انتشار “كورونا”.

وكانت إيطاليا قد أعلنت رسميا عن وفاة العديد من المواطنين بسبب فيروس كورونا القاتل حيث فاق عدد الإصابات المئات.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية، إن شخصا خامسا توفي في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا، حسب وكالة “رويترز”.