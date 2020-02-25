أول تعليق من علاء مبارك بشأن وفاة والده الرئيس المصري الأسبق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مساء اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، أول تعليق بشأن وفاة والده.

ونشر علاء مبارك تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك”.

وتابع قائلا: “اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه”.

وأرفق علاء مبارك تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي المصري.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا نعت فيه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية المنشور على “فيسبوك”: “تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”.

كان نجل حسني مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي “تويتر”، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

​وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.