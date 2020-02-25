يمتلك شركات للبترول وطلمبات.. أخطر المعلومات عن ثروة رجل الأعمال هشام السوباط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة لـ (الانتباهة أون لاين) معلومات جديدة وخطيرة عن ثروة رجل الأعمال هشام حسن الشهير بـ (السوباط)، الذي ألقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه القبض عليه الأيام الماضية في بلاغٍ اشتباه في ثراء حرام، وأودع بحراسة نيابة الثراء المشبوه والحرام وأكدت مصادر (الانتباهة أون لاين) عن بدء النيابة التحقيق مع هشام حول مصدر الأموال التي يمتلكها، بعد أن أصبح في فترة قصيرة رجل أعمال ويمتلك شركات للبترول وطلمبات.

وقالت المصادر أن هشام هو الممول الأول لحكومة السودان بالمواد البترولية وكان يقوم بعمليات ضخمة في العهد البائد وتدرج من موظف في الهيئة القومية للكهرباء، إلى أكبر رجال الأعمال في السودان.

وبحسب المصادر فإن حركة حساب إحدى شركات السوباط في بنك شهير بلغت 2 تريليون جنيه، إضافة إلى أكثر من (10) حسابات بالعملة المحلية والدرهم الإماراتي والدولار والريال السعودي.

وأشارت مصادر (الانتباهة أون لاين) إلى ورود إسم السوباط في صفقة بيع بنك الثروة الحيوانية مقروناً بأسماء عثمان محمد حسن مدير عام دواجن ميكو وطارق إبراهيم عبيد الله نجل والي الجزيرة الأسبق. وقالت المصادر أن السوباط عقد عدد من الصفقات مع أسعد كرتي نسيب بدر الدين محمود محافظ البنك المركزي ووزير المالية سابقاً وعديل عوض الجاز، الذي سبق وأن تم اعتقاله في سلفية بنك شهير بلغت 2 تريليون جنيه.