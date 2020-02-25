الشريف احمد عمر بدر: بيع خط هيثرو تمّ مباشرة من الرئاسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن مثول رئيس مجلس إدارة الخطوط الجويّة السودانية”سودانير” السابق الشريف أحمد عمر بدر أمام نيابة الأموال العامة بشأن قضية بيع خط هيثرو.
وأفادت الصحيفة بحسب مصادرها بأن الشريف قدّم دفوعات للنيابة حول التهم الموجهة إليه وأوضح أنّ خط هيثرو تم بيعه قبل ثلاثة أشهر من توليه منصبه رئيسًا لمجلس إدارة سودانير.
وأشار إلى أنّ العملية تمّت مباشرة مع رئاسة الجمهورية ووسيط آخر في الصفقة.
وشجبت أسرة الشريف بدر بحسب صحيفة التيّار الصادرة اليوم إعتقاله في نيابة الخرطوم شمال منذ 18 نوفمبر 2019 دون توجيه أيّة تهمة وطالبت النائب العام بتحويل القضية إلى المحكمة أو الإفراج عنه فورًا.
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