احباط تهريب 1437 قطعة خبز لولاية الجزيرة

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة تابع افراد المباحث بالقسم الاوسط قيام ثلاثة من المتهمين بشراء الخبز من مخابز متعددة وتجميعها داخل احدى العربات وبعد استعدادهم للتحرك تمت مداهمتهم وتدوين بلاغ في مواجهتهم . Advertisements واتضح بحسب صحيفة الدار بانهم بصدد تهريبه لولاية الجزيرة لتتم ادانة كل منهم بالغرامة عشرة آلاف لكل متهم بالعدم السجن لمدة ستة اشهر ومصادرة الخبز وبيعه للمواطنين وتوريد عائده لصالح المحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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