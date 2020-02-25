كشفت تحريات الشرطة تفاصيل اتهام صيدلانية بتحرير “شيك” بدون رصيد مقابل عربة (إستاريكس).

Advertisements

وقال ملازم أول شرطة عثمان محمود عثمان عند مثوله أمس (الاثنين) بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر، في حديثه بحسب صحيفة المجهر، أنه بتاريخ البلاغ أفاد الشاكي بموجب عريضة من النيابة أن المتهمة بالإرشاد حررت له (شيك) بقيمة (445) ألف جنيه مقابل عربة، بيد أن الشيك تبين أنه مردود.

وتلا المتحري أقوال المتهمة المدونة في يوميته، وقالت فيها إنها قامت بشراء عربة (إستايركس) وأخبرت المشتري منها أنها سوف تحرر له (شيك)، موضحة أنها تفاجأت بأن الشيك بدون رصيد، وبتلاوة أقوالها أكدت المدانة عند الاستجواب بأن التوقيع على الشيك يخصها. وأضاف المتحري في سرد أقواله أنه تمت مخاطبة البنك بخصوص الشيك موضوع البلاغ، كما تم تحريز الشيك كمعروضات، وبسماع إفادة المتحري حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع قضية الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)