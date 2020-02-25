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محاكمة متهمان باخفاء طفلة قاصر لعدة سنوات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 25-فبراير-2020

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محاكمة متهمان باخفاء طفلة قاصر لعدة سنوات

تنظر محكمة الطفل بام درمان في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة احد الاسر بايوائهم لطفلة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاما هاربة من اسرتها لعدة سنوات وايوائها معهم دون اخطار السلطات .

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وبحسب صحيفة الدار تم القاء القبض عليهم وتدوين بلاغ في مواجهتهم وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى محكمة الاسرة والطفل التي بدات في سماع قضية الاتهام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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