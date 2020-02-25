محاكمة متهمان باخفاء طفلة قاصر لعدة سنوات

تنظر محكمة الطفل بام درمان في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة احد الاسر بايوائهم لطفلة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاما هاربة من اسرتها لعدة سنوات وايوائها معهم دون اخطار السلطات .

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار تم القاء القبض عليهم وتدوين بلاغ في مواجهتهم وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى محكمة الاسرة والطفل التي بدات في سماع قضية الاتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)