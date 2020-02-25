شاب يسدد طعنات قاتلة لصديقه

سدد شاب طعنات قاتلة لصديقه في مشاجرة وقعت بينهما بمنطقة (8) الوحدة بالحاج يوسف.

وكشف مصدر، أن نقاشاً دار بين الجاني والضحية تحول لاحقاً إلى معركة استل على إثرها المدان سكيناً وسدد طعنة للمجني عليه أودت بحياته.

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وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة وتحرك تيم من عناصرها لمسرح الحادثة لتقصي الحقائق، وتم أخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودون بلاغ تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد بقسم شرطة (5) بالحاج يوسف

وبحسب صحيفة المجهر، تواصل الشرطة تحقيقاتها توطئة لتقديم المدان للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)