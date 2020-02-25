حسب الدائم يقاضي أحمد وحسين و(البندول)

قال الفنان اسماعيل حسب الدائم انه شرع في مقاضاة الفنانين أحمد وحسين الصادق واحمد فتح الله، لترديدهم عدد من اغنياته دون ان يكون لهم الحق في ذلك، مما يعد انتهاكا لحقوق المادية والادبية.

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وأضاف الفنان الكبير في حديثه لصحيفة آخر لحظة ان احمد الصادق تغنى باغنياته “الرسالة” “اسياد هواي” و”خطبتها”، وتغنى حسين باغنية “خطبتها، بينما غنى احمد فتح الله اغنية “يا عريس بشر”، وجميعهم لم يتصلوا به او حتى الاشارة الى اسمه كملحن ومؤدي للاغنيات، وهو ما جعله يلجا للقانون لحفظ حقوقه المنتهكة، مشيراً الى انه ظل طوال الفترة الماضية في انتظار ان يتكرموا عليه بالاتصال او الاعتذار او ان يقولوا له كلمة شكراً، لكنهم لم يفعلوا مما اعتبره استخفافاً به.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)