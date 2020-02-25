“الاستئناف” يؤيد الإعدام في حق مدانين بقتل “لص”

أيدت محكمة الاستئناف دائرة بحري وسط حكم الإعدام في مواجهة مدانين بقتل لص بضاحية سوبا جنوب الخرطوم، وذلك وفق البينات الظرفية وأقوال شهود الاتهام، بينما برأت ثلاثة متهمين من القتل العمد.

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وكانت محكمة الموضوع بحسب صحيفة المجهر، قد أصدرت حكماً قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، بعد إدانتهم بالقتل العمد، وذلك على خلفية قتلهم شاباً ضرباً بعد توثيقه بسلك على عمود كهرباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)