عاجل: وفاة الرئيس المصري الأسبق “محمد حسني مبارك” عن عمر ناهز (٩٢ )عاماً

التاريخ: 25-فبراير-2020
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أعلن التليفزيون الرسمي المصري، الثلاثاء، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عامًا، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري عملية جراحية.
وبحسب (CNN)، كان علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، قال في تغريدة له على تويتر، في يناير كانون الثاني الماضي، إن والده أجرى عملية جراحية، مؤكدًا استقرار حالته الصحية بعد إجراء الجراحة.
والجدير بالذكر أن محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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