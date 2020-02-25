صبي يقتل نديده بسبب وصفه بـ”مدمن”

التاريخ: 25-فبراير-2020
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سدد شاب طعنة قاتلة لنديده في مشاجرة وقعت بينهما بسبب وصف الضحية للمتهم بمدمن المخدرات، وذلك بضاحية أمبدة الحارة الخامسة غرب أم درمان.
وأفاد مصدر أن المتهم طلب من الضحية مرافقته إلى أحد الأندية، بيد أن الأخير رفض ونعته بمدمن المخدرات، الأمر الذي دفع المتهم إلى إرسال شقيقه لإحضار سكين سدد بها طعنة للضحية.
وفور وقوع الحادث بحسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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