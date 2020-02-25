نجم الكورال يعود للحفلات الجماهيرية

يستعد نجم كورال كلية الموسيقى والدراما، الفنان هاني عابدين لاطلالة جماهيرية جديدة عبر حفل ساهر حدد له يوم 4 مارس القادم بالمكتبة القبطية بالخرطوم. وكان هاني بحسب صحيفة آخر لحظة قد غاب طويلاً عن الحفلات الجماهيرية واكتفى في الفترة الماضية بالحضور الفاعل في الامسيات الغنائية التي يعود ريعها لصالح مشاريع انسانية، حيث أحيا عدداً من الأمسيات لصالح مبادرة كسوة الشتاء وغيرها من مبادرات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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