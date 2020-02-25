الطاقة والتعدين توقع اتفاقية مع شركة شلمبرجير العالمية

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الثلاثاء 25 فبراير 2020
وقعت وزارة الطاقة والتعدين اتفاقية مع شركة شلمبرجير العالمية تعني بتطوير قطاع النفط والغاز، وقال وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إن الاتفاقية تعتبر فتح آفاق لتعاون كبير قادم مع شركة شلمبرجير العالمية في مجالات تطوير قطاع النفط والغاز بزيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي وتطوير الحقول، وإمكانية إدخال تقنيات حديثة وعالمية وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الذي يشهد تحديات كبيرة، معبرا عن سعادته عن عودة شلمبرجير العالمية، مؤكد أنه سيكون هنالك تعاون كبير بين الشركات الوطنية العالمية مع شركة شلمبرجير العالمية وهي تدخل بتقنياتها الكبيرة الى قطاع النفط.
وأكد المهندس كريم بدوي أن الاتفاقية تعنى بتطوير وتأهيل الكوادر والأمن والسلامة كمرحلة أولية ، ومن ثم العمل في تطوير الحقول وإدخال تقنيات جديدة تعمل على زيادة الإنتاج النفطي ، مشيراً الى الفرص التي يتمتع بها قطاع النفط في السودان؛ والتي تشجع على توسيع استثمارات الشركة ، مستعرضاً الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تعمل بها الشركة.
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