أسعار النفط تستقر فوق 65 دولاراً للبرميل

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الثلاثاء 25 فبراير 2020
أستقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء فوق 65 دولاراً للبرميل وجاءت على النحو التالي-:
نفط عمان 69.08 دولار نفط مربان 72.46 دولار النفط العربي الخفيف 76.83 دولار النفط العربي الثقيل 65.55 دولار نفط برنت 67.86 دولار
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