الثلاثاء 25 فبراير 2020 وصل الى البلاد اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين مبعوثا من رئيس الوزراء الاثيوبي د. ابي احمد حاملا رسالة منه وسيلتقي بعد ساعات كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وكان فى استقاله بمطار الخرطوم وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لينا الشيخ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الأثيوبى السابق يصل الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.