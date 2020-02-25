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الثلاثاء 25 فبراير 2020
أكد محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا، أن السودانيين لديهم رؤى مشتركة لقضية الحرب والسلام في السودان.
وقال التعايشي -في تصريح صحفي عقب لقاء وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع وفد نسوي سوداني- "إن اتفاقية السلام التي ستتم قريبا ستخاطب كل قضايا البلاد، وقضايا المرأة على وجه الخصوص".
ووصف التعايشي اللقاء بـ"المثمر"، لافتا إلى أنه حمل الكثير من الآراء حول كيفية الوصول إلى اتفاق سلام يحقق تطلعات السودانيين.
وأوضح أن الاجتماع ركز على قضايا المرأة في مناطق النزوح واللجوء، والتي عانت من الحرب وكيفية معالجة قضاياها وتوفير الضمانات الكافية لعودتها إلى مناطقها الأصلية، وذلك بتوفير الأمن في تلك المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس السيادة السوداني: لدينا رؤى مشتركة لقضية الحرب والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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