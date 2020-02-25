الحزب الشيوعي يطالب الفريق كباشي بتقديم أي دليل من يتهم الأحزاب باختراق الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين كباشي بتقديم أي دليل يثبت أن القوى السياسية تقوم باختراق الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مؤكداً أن القانون يمنع تسييس الجيش.
وقال كرار لـ(الجريدة) من يتهم القوى السياسية باختراق الجيش عليه أن يثبت ذلك بالدليل، واعتبر أن تصريحات الكباشي تمثل رد فعل لبيان رئيس الوزراء الأخير عبد الله حمدوك، رافضاً اطلاق كباشي تلك الاتهامات، وأردف: هذا الحديث غير مقبول بالنسبة لقوى الحرية والتغيير والرأي العام.
ودافع عن مطالب الثوار بهيكلة الاجهزة الامنية والعسكرية باعتبار أن هدفها هو قوميتها، وقطع كرار بأن النظام البائد عمل على استغلال القوات المسلحة وجعلها مطية من أجل اذلال الشعب.
وشدد على تقوية الجيش والشرطة وقوميتهما، وقال: يجب أن لا يتسبب ذلك في ازعاج الفريق كباشي، فلابد من إزالة التمكين في كل المؤسسات والجميع سواسية أمام القانون.
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