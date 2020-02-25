الكشف عن مقترح سوداني لتجاوز خلافات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف السودان عن مقترح سيطرحه في جولة مفاوضات سد النهضة المحدد لها 28 – 29 من الشهر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بغرض تجاوز النقاط الخلافية المتبقية من الاتفاق حول ملء وتشغيل السد، في الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم عن أبرز ملامح مسودة الاتفاق النهائي التي من المتوقع اكتمالها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع مدير الجهاز الفني لمياه النيل عضو وفد السودان المفاوض صالح حمد، أن يتم حسم النقاط الخلافية المتبقية بشأن قضيتي الملء والتشغيل لسد النهضة.

وقال في تصريح لـ«البيان» إن السودان ستطرح مقترحاً لتجاوز الخلاف، غير أنه لم يفصح عن طبيعة المقترح.

وأضاف «يمكن أن يتم حسم النقاط الخلافية حالما قبلت دولتا مصر وإثيوبيا المقترح الذي يقدمه السودان خلال الجولة المقبلة، ونتمنى أن يتم قبوله».