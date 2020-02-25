المستقيل كشف المثير!!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في تعليقه على قرار محكمة لوزان كشف محمد الشيخ مدني أن حسن كوباني قطب النادي الأهلي صاغ مذكرة المريخ وأفاد أن دور مزمل اقتصر على جمع رسوم المحكمة.

* لولا إفادة ود الشيخ لاعتقد الناس أن مزمل صاغ الشكوى وسدّد الرسوم!!

* حجبوا كوباني صاحب الجلد والرأس وتصدروا المشهد الإعلامي، مقابلات تلفزيونية ومداخلات إذاعية وتصريحات صحفية.

* لولا كوباني لكتبوا شكوى (عدارية) خالية من الأبجديات كتلك التي سخر منها الاتحاد العام وعرضها في مؤتمر صحفي ضاحك.

* المريخ بتاريخه الطوووويل لا يوجد فيه من يصوغ الشكاوى!!

* في خمسينيات القرن الماضي استعان المريخ بسكرتير الهلال فوراوي ليؤسس له نظامه الإداري وهيكله التنفيذي، وبالفعل سمح الهلال لفوراوي بذلك فاستقال الرجل من الهلال لفترة و(ترأس) المريخ، ثم عاد للهلال بعد أن أعد لهم النظام الأساسي وبقية اللوائــح الإدارية.

* كان ذلك في القرن الماضي والمريخ حديث النشأة لكن أن يظل في حاجة للدعم الإداري وعمره اقترب من المائة فتلك مصيبة.

* الطريف أن مزمل أورد في حديث إذاعي أن مريخه على استعداد لدعم الهلال في استئنافه ضد قرار لوزان!!

* الهلال ممثلاً في الأمين البرير عرف لوزان وكسب عبرها قضيته ضد الاتحاد الافريقي، كذلك كسب الهلال قضيته ضد غارزيتو.

* من غير الهلال في عموم أفريقيا هزم الكاف.

* الهلال انتصر بأولاده (عثمان خالد) ولم يحتاج لقطب أهلاوي.

* المريخ كسب اللقب مرتين من المكاتب خلال (3) سنوات.

* حقق المريخ عبر الشكاوى ما لم يحققه بالميدان.

* المريخ يدفع المليارات في استقدام لاعبين رواتب بعضهم بالدولار ورغم ذلك يخسر حتى داخل ملعبه من الهلال والسلاطين والتبلدي وغير ذلك كثير.

* إن كان المريخ يخسر بالميدان ويكسب في المكاتب فلماذا لا ينشط في استقدام محامين وخبراء شكاوى بدلاً من صلاح نمر وبقية المواسير!!

* ما فشل فيه أمير كمال ورمضان عجب وغيرهما نجح فيه حسن كوباني قطب النادي الأهلاوي.

* تردد أن استاد بورتسودان سيشهد احتفالية حمراء بمناسبة قرار لوزان وذلك على هامش مباراة السوكرتا والوصيف!!

* مباريات الممتاز لها ضوابط ولوائح لا تسمح بأن تتحول لحفلات تكريم ومكايدات.

* يُخطئ اتحاد طه فكي إن سمح بهذه المهزلة الحمراء الهادفة لاستفزاز شداد واتحاده.

* فرحة الوصيفاب بلقب (المكاتب) أكبر من فرحة أسياد البلد بلقب الميدان.

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* انتزع الهلال اللقب بميدان النقعة بالفاشر في ذات الميدان الذي شهد اغتيال الوصيف بصاروخي الخطييير منتصر عثمان.

* انتصر إخوان بوي رجالة وحمرة عين ولم يتعد الاحتفال الأزرق تبادل التهانئ.

* فرحة الوصيفاب مبررة فالعرضة جنوب منطقة فقيرة الألقاب.

* ألتمس من العم شبسه مد العرضة جنوب بعدد من الكاسات.

* دواليب الهلال متخمة بالكاسات منذ أول دوري (بتاع زيكو والكوره) وحتى كلاسيكو أبوظبي (بتاع النعسان).

* فرحة الوصيفاب بلقب المكاتب أكبر من فرحة أسياد البلد بكأس أبوظبي.

* كم أنت كبير يا هلال الألقاب.

كلام سياسة

* تبقت (48) ساعة على وصول أضخم وفد أروربي يزور السودان منذ الاستقلال.

* رئيس ألمانيا بنفسه وفي معيته (80) شخصا من الوزراء والمسئولين.

* الرئيس سيغادر ويبقى الخبراء لمعالجة مشاكل الطرق والكهرباء وكافة الخدمات.

* دعوات التظاهر المتزامنة مع وصول الوفد القصد منها بلبلة أمنية وإرسال رسالة للألماني بأن البلد غير مستقرة وغير مهيأة للدعم.

* دعوات (كيزانية) ببطاقات (ثورية).

* منصات الثوار الإعلاميه معلومة، ودعوة الخميس من الزواحف قاتلهم الله.