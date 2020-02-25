القوات المسلحة: الملازم أوّل محمد صديق لن يرجع للجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوصد الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة العميد د. ركن عامر محمد الحسين ,الباب أمام أيّ حديثٍ بشأن عودة الملازم أوّل محمد صديق الذي أحيل للمعاش مؤخرًا للجيش.

وقال “ما في رجوع وهو أمر نهائي”.

وأكّد أنّ إجراءات القوات المسلّحة غير قابلة للنقاش في الإطار المدني بأيّ حالٍ من الأحوال .

وقال عامر في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّهم اضطروا لنشر حيثيات إحالته بسبب وجود جهات سياسية كانت تريد استغلال الحدث في الكيد للقوات المسلّحة.

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وأضاف “لن نقبل ذلك في أمورٍ إدارية عادية”.

وتابع : “تعاملنا مع المسألة بكلّ شفافية , باعتباره ضابطًا صغيرًا في السن , ليست لديه تجربة”.

وأشار إلى أنّه ما زال مستمرًا في اتصالاته بالقوى السياسية ولم يتخلّ عن دوره السياسي.

وأضاف عامر ” تأكّد للقوات المسلّحة أنّه يسير في طريقٍ يتنافى تمامًا مع توجّهات القوات المسلّحة”.

وتابع”المزاوجة بين العمل السياسي والعمل العسكري من الممنوعات والمحرّمات والمحظورات في القوات المسلحة”.