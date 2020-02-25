مجلس الدفاع الوطنى يوجه بمراجعة كل الجوازات الممنوحة لأجانب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه مجلس الأمن والدفاع وزارة الداخلية بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للأجانب خلال الفترة الماضية، والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوى الجوازات الدبلوماسیة والعادية، وقرر تكوين لجنة فنية وآليات تنعقد قبل فترة محددة من أي تحركات جماهيرية لتقييم الأحداث التي يمكن أن تقود إلى تداعيات مماثلة لأحداث (الخميس) لتجنبها.وقال عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس “محمد سليمان الفكي” ، في تصريح صحفي أمس ، إن مجلس الأمن عقد اجتماعاً بالقصر الجمهوري (الإثنين) برئاسة الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” رئيس مجلس السيادة، استمع خلاله لتنوير من قيادات الشرطة حول أحداث (الخميس) الماضي، وما نتج عنها من إصابات كبيرة وسط المواطنين وأفراد الشرطة، مشيراً إلى تكوين لجان للتحقيق حول الأحداث ستصدر تقاريرها خلال أسبوع لمعرفة المتسببين فيها. وأوضح “الفكي” أنه من خلال التنوير تبين أن الأحداث كانت كبيرة جداً، وكان يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وقال إنها مثلت تحدياً كبيراً تم اجتيازه بنجاح. وأشار “الفكي” إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل حول ضبط خلية في منطقة شرق النيل والأسلحة التي تم ضبطها ، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى المتابعة اللصيقة للأجهزة الأمنية والتعاون الكبير من قبل المواطنين بما يؤكد أن الأمن مسؤولية الجميع.وطالب “الفكي” المواطنين واللجان ذات الصلة بمراقبة أي تحركات مريبة داخل الأحياء لتعزيز الأمن والاستقرار وتثبيت الفترة الانتقالية.

المجهر السياسي