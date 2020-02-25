إحباط تهريب اكثر من (240) سوداني إلى ليبيا للإنضمام لحركات مسلحة فيها….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الناطق باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة، عن إحباط تجهيز أكثر من (243) شخصاً في نيالا والفاشر والجنينة لتهريبهم إلى ليبيا للانضمام لحركات مسلحة متصارعة هناك، لا تتبع للحركات المسلحة الموجودة بجوبا الآن.

فيما رسمت ندوة حول الاتجار بالبشر وطرق مكافحته نظمها “مركز الحوار للدراسات والتدريب” أمس، صورة مخيفة لأوضاع التهريب والمهربين عبر السودان.

وأكد جمعة، أن الضحايا يتعرضون للابتزاز والمعاملة السيئة بجانب الاستغلال الجنسي، وكشف عن دعم الاتحاد الأوروبي للسودان بمبلغ مليون يورو سنوياً لمكافحة التهريب. وأقر بصعوبة مكافحته، ونوه لإحباط تهريب مواد بترولية على ظهور (100) (حمار) يحمل كل منها (8) جركانات تعبر الحدود مع تشاد ليلاً، وقال انهم طالبوا والي الولاية بسن تشريعات تسمح بقتل الحمير التي تقوم بالتهريب. المادة السابقة زيرو فساد زيرو نجاح !!.. بقلم صباح محمد الحسن المقالة القادمة مجلس الدفاع الوطنى يوجه بمراجعة كل الجوازات الممنوحة لأجانب

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