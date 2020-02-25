شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجرى حزب الأمة القومي تعديلات جديدة في أماناته حيث ضمت قائمة الأمانة العامة الجديدة د. مريم الصادق المهدي نائبة لرئيس الحزب للاتصال السياسي والعلاقات الخارجية ، حليمة البشير نائب الأمين العام، الأمين قرشي مساعد الأمين للشؤون الاجتماعية، أحمد حامد مساعد الأمين للشباب .
وشملت القائمة بحسب وكالة الانباء السودانية سونا، عمر برشم مساعد الأمين للسلام ، صلاح زكريا مساعد الأمين للطلاب ، صفية الفضل مساعد الأمين للجان التغيير والخدمات ، مزمل رابح مساعد الأمين للمجموعات المطلبية ، مها رمضان مساعد الأمين لمعسكرات النازحين ، الصادق كتمت مساعد الأمين لدرء آثار الكوارث ، أحمد محمود مساعد الأمين العام للإعلام الخارجي ، محمد الأمين عبدالنبي مساعد الأمين للاتصال السياسي ، إبراهيم دريج مساعد الأمين للمنظمات الدولية ، مروة مأمون مساعد الأمين للمنظمات القاعدية ، أميرة جمعة مساعد الأمين للمنظمات الغير ربحية ، آدم المضيف مساعد الأمين العام للحكم المحلي ، حسن جلالة مساعد الأمين العام للمهنيين ، مرتضي إبراهيم بابكر مساعد الأمين للإدارة الأهلية ، معاوية نافع مساعد للاستثمار ، الرشيد إسحق النور مساعد الأمين لمناشط الدار ، مجتبي عبدالنبي مساعد الأمين للتراث ، عاطف إلياس مساعد الأمين للإعلام ، سيد أحمد عثمان مساعد الأمين لتنمية الموارد البشرية ،القاسم محمد إبراهيم مساعد الأمين للمهجر ، المصباح الكباشي مساعد الأمين للمنظمات الدينية ، التجاني أبو سن مساعد الأمين للرياضة ، اسماعيل آدم علي مساعد الأمين للإنتخابات ، عباس جوبا مساعد الأمين للكوادر المركزية ، أحمد محمد إبراهيم مساعد الأمين العام للبيئة ، بثينة هباني مساعد الأمين للثقافة والفكر ، الهادي نقد الله مساعد الأمين لمرصد حقوق الإنسان ، عبد الرحمن نور الدين مساعد الأمين للفئات ، عبد المجيد الكونت مساعد الأمين للإحصاء ولمعلومات
فيما تم إرجاء أمانات التنظيم ، مجلس المرأة ، العلاقات الخارجية ولجنة المال إلي حين آخر .
كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات جديدة في أمانات حزب الامة القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.