تعديلات جديدة في أمانات حزب الامة القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى حزب الأمة القومي تعديلات جديدة في أماناته حيث ضمت قائمة الأمانة العامة الجديدة د. مريم الصادق المهدي نائبة لرئيس الحزب للاتصال السياسي والعلاقات الخارجية ، حليمة البشير نائب الأمين العام، الأمين قرشي مساعد الأمين للشؤون الاجتماعية، أحمد حامد مساعد الأمين للشباب .

وشملت القائمة بحسب وكالة الانباء السودانية سونا، عمر برشم مساعد الأمين للسلام ، صلاح زكريا مساعد الأمين للطلاب ، صفية الفضل مساعد الأمين للجان التغيير والخدمات ، مزمل رابح مساعد الأمين للمجموعات المطلبية ، مها رمضان مساعد الأمين لمعسكرات النازحين ، الصادق كتمت مساعد الأمين لدرء آثار الكوارث ، أحمد محمود مساعد الأمين العام للإعلام الخارجي ، محمد الأمين عبدالنبي مساعد الأمين للاتصال السياسي ، إبراهيم دريج مساعد الأمين للمنظمات الدولية ، مروة مأمون مساعد الأمين للمنظمات القاعدية ، أميرة جمعة مساعد الأمين للمنظمات الغير ربحية ، آدم المضيف مساعد الأمين العام للحكم المحلي ، حسن جلالة مساعد الأمين العام للمهنيين ، مرتضي إبراهيم بابكر مساعد الأمين للإدارة الأهلية ، معاوية نافع مساعد للاستثمار ، الرشيد إسحق النور مساعد الأمين لمناشط الدار ، مجتبي عبدالنبي مساعد الأمين للتراث ، عاطف إلياس مساعد الأمين للإعلام ، سيد أحمد عثمان مساعد الأمين لتنمية الموارد البشرية ،القاسم محمد إبراهيم مساعد الأمين للمهجر ، المصباح الكباشي مساعد الأمين للمنظمات الدينية ، التجاني أبو سن مساعد الأمين للرياضة ، اسماعيل آدم علي مساعد الأمين للإنتخابات ، عباس جوبا مساعد الأمين للكوادر المركزية ، أحمد محمد إبراهيم مساعد الأمين العام للبيئة ، بثينة هباني مساعد الأمين للثقافة والفكر ، الهادي نقد الله مساعد الأمين لمرصد حقوق الإنسان ، عبد الرحمن نور الدين مساعد الأمين للفئات ، عبد المجيد الكونت مساعد الأمين للإحصاء ولمعلومات

فيما تم إرجاء أمانات التنظيم ، مجلس المرأة ، العلاقات الخارجية ولجنة المال إلي حين آخر .