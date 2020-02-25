ححز ارصدة المتعافي بالبنوك……

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدرت لجنة تفكيك النظام امس قرارا بالحجز على ارصدة وزير الزراعة الاسبق فى النظام البائد د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي كما امرت بالحجز على ارصدة وحسابات شركة السودان للاقطان بالبنوك بموجب البلاغات المدونة فى هذا الشان.

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