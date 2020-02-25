مبعوث الرئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل إلى الخرطوم اليوم “الثلاثاء”، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين مبعوثاً من رئيس الوزراء الاثيوبي د. آبي أحمد علي، حاملاً رسالة إلى القيادة السودانية.

وكانت في استقباله بمطار الخرطوم وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لينا الشيخ.

ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الإثيوبي، رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من المسؤولين.

وذكرت تقارير صحفية أمس، أن ديسالين سينقل رسالة من آبي أحمد إلى المسؤولين في الخرطوم بشان العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسودان، بالإضافة إلى قضية سد النهضة الإثيوبي.