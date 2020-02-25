ثقافة الشهادة تحفظ الامة وتحقق النصر.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على مرور الليالى والايام ظلت معركة الحق والباطل ماضية ولم تستطع جحافل البغى وقوى الشر ان تكسر ارادة المقاومين حتى وهى تنهى حياة بعض المجاهدين وتخلى الساحة من بعض القادة والرموز الهامة فى مواجهة الإستكبار ولكن النتيجة تكون دائما عكس مايريده الطغاة فقتلهم للاحرار من قادة الامة ورموزها لم يجعلهم يحققون مبتغاهم بل العكس هو الصحيح اذ تحول الشهداء القادة الى رموز يلتف حولهم المجاهدون الى الدرجة التى تدفع بعض المختصين فى الغرب مثلا للقول ان ترامب سوف يفشل – رغم عديده وعتاده – فى تحقيق اى هدف اراده بقتله للفريق سليمانى والمهندس وركبهما الكريم ودعونا نطالع معا

هذا الخبر :

أفاد تقرير لصحيفة المونيتر الامريكية – يوم الأحد – بان قبر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس تحول إلى “مزار” لكل المناهضين لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن الالاف يقصدونه يوميا من داخل العراق وخارجه.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن المسؤول الامني لمقبرة وادي السلام في النجف الاشرف عباس عبد الحسين قوله إن ” قبر المهندس لم يعد قبرا بل تحول الى ضريح”، مبينا أن “النساء والرجال يتدفقون الى قبره يوميا وكذلك يتدفق اليه زوار من ايران ولبنان والبحرين”.

وأضاف التقرير أن “قبر المهندس قد اصبح نقطة توقف بالنسبة لآلاف الزوار الشيعة الذين يمرون عبر النجف كل يوم لزيارة ضريح الإمام علي (ع)”.

وقالت احدى الزائرات وتدعى أم حسين وهي ترتدي ملابس سوداء من الرأس إلى القدمين إنها قامت برحلة بطول 450 كيلومترا من البصرة في جنوب العراق الى النجف لتكريم القبر”، مضيفة أنه “في كل مرة نأتي لزيارة ضريح الإمام علي سنتوقف لرؤية البطل والشهيد المهندس”.

واوضح التقرير انه “ومنذ الساعات الاولى في كل يوم وحتى ما بعد غروب الشمس يمتلئ مدخل المقبرة بحافلات صغيرة تنقل الزوار”.

وقالت احدى الزائرات وتدعى سعاد وهي تقف على قبر المهندس ودموعها تجري على خديها إنها ” اتت من البصرة لتكريم البطل الذي ساهم في هزيمة داعش “، مؤكدة بالقول ” لقد أثر موته حقا علينا.

ونقل التقرير عن زائر ايراني يدعى رضا عبادي من مسقط راس الشهيد قاسم سليماني في كرمان قوله “لقد جئنا إلى هنا لإظهار احترامنا لهذا الرجل العزيز على الإيرانيين والعراقيين، ولن يتم نسيان ذكرى الشهيد ، الحاج سليماني وأبو مهدي”.

انها ثقافة الشهادة التى تصنع النصر وصدق من قال ان الشهداء الكرام جمعوا الحسنيين ، النصر والشهادة ، ولابد ان نقول كذب ترامب فهو لم يقتل ابامهدى المهندس فالرجل حى فى قلوب محبيه وكل عشاق الحرية والكرامة وهو حى عند ربه سبحانه وتعالى ، انها عظمة الشهادة فهنيئا لمن امضوا حياتهم مجاهدين رافضين للظلم وختموا حياتهم بالارتقاء شهداء فى سبيل الله.