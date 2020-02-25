امض للتعاونيات يامدني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الظروف المعيشية الضاغطة التى يمر بها الناس سواء من حيث الغلاء الفاحش الغير مقدور عليه أو الندرة الحادة فى بعض الضروريات وصعوبة الحصول عليها الى الدرجة التى تجعل الناس تمضى ساعات فى صفوف الخبز أو الوقود وتاثير ذلك على حياة الناس وارتباكهم كل هذه الامور وغيرها تحتم على الناس التفكير بعمق فى ايجاد معالجات للوضع خروجا من هذه الازمات المتصلة ، ومن المعروف ان هذا واجب الحكومة ومسؤوليتها ولابد ان تقوم بما يجب عليها وتضع الحل لهذا الاشكال وغيره ولامانع من ان يساعدها الناس ويفكروا معها ويعملوا سويا للوصول الى علاج المشكلة ، وفى هذا الصدد نشيد بمقترح السيد وزير التجارة والصناعة الاستاذ مدنى عباس مدنى الذى تحدث عن التعاونيات كمقترح لعلاج نسبى لمشكلة غلاء وندرة الضروريات ، ونقرأ الخبر ادناه :

ﻛﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻋﻠﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕٍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ .

ﻭﺃﻛّﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕٍ صحفية مطلع الاسبوع ﺃﻥّ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ” ﺩﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ” ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺤﻔﺰّﺓ ﻭﻣﺸﺠّﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻥّ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴّﻨﺖ ﺃﻥّ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ” ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺪّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .”

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥّ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ” ﺿﺮﺏ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ” ، ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .

ﻭﺃﻛّﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺃﻥّ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ” ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻲ .”

ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥّ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺄﻥّ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ

نؤيد هذه الخطوة ونرى ان بامكانها الاسهام الفاعل فى العلاج النسبى لمواجهة مشكلة الغلاء الفاحش والخروج من الوضع المزرى الذى نعيشه حاليا .

سر للامام يامدنى ولاتلتفت للمخذلين الذين يشككون فى مقدرة التعاونيات على المساعدة فى حل بعض هذه المشاكل .