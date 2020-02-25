شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن اليوغندي جمال سالم تلقي عرضا من نادي ظفار العماني للعب له في الموسم الجديد وكشفت متابعات الصحيفة أن النادي العماني وضع جمال سالم ضمن لائحة انتقاله وسيكون اول الموقعين في كشوفاته في حال الاتفاق مع ناديه الهلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوغندي جمال سالم يتلقي عرضا من ظفار العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.