القمة تتصارع مبكرا على كولينا

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال والمريخ فتحا مبكرا خطا مع اللاعب المميز ابراهيم كولينا نجم المنتخب الاولمبي ولاعب الاهلي مروي وذلك لكسبه في التسجيلات المقبلة وتفيد متابعات الصحيفة أن اللاعب حصل على عرضين من القمة بعد المستويات المميزة التي ظل يقدمها رفقة الاهلي في الممتاز.

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