عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

الشريف بدر لـ”النيابة”: بيع هيثرو تمّ مباشرةّ من الرئاسة

لجنة إزالة التمكين تحجز على أرصدة”المتعافي”

تخصيص”20%” لاستيعاب أبناء دارفور بالخدمة المدنية

الحداثة

لجنة”كنابي” الجزيرة تضع مذكرة مطلبية على منضدة”السيادي”

“الفكي”: أحداث مواكب الخميس كان يمكن أنّ تؤدي لما لا يحمد عقباه

“الشيوعي” يوافق على إرسال بعثة سياسية أممية للبلاد

توافق الحرية والتغيير والشعبية بقيدة الحلو على قضية فصل الدين عن الدولة

“المالية” تتسلم منحة نقدية من الصين تبلغ مليوني دولار

السوداني الدولية

“السوداني الدولية” تفتح الصندوق الأسود لـ”الاتصالات” بفضيحة”موبيتل قيت”

عصابة الخمسة وعمولة الـ”250″ مليون دولار

إبراهيم جابر: اقترب خروج السودان من قائمة الإرهاب

حميدتي: قوات الدعم السريع تعمل بالقانون

لجنة تفكيك النظام تحجز على أرصدة”المتعافي” و”شركة الأقطان”

إنشاء معسكرات للاجئين من إفريقيا الوسطى

رئيس غرفة مصدري المعادن يأمل في تأهيل مصفاة الذهب لـ”العالمية”

قيادي بـ”قحت” يتهم الوالي والوطني بتكوين تنظيم ضرار بكسلا

قناة الملاعب تتراجع عن تشفير الدوري الممتاز لكرة القدم

هيئة الدفاع عن البشير تنفي اعتقال محمد الحسن الأمين

الصيحة

الناطق الرسمي:”الملازم أوّل لن يرجع للجيش”

النيابة تأمر بعدم تشريح جثة ابنة مسؤول

التقصيّ حول إصابة أجانب بـ”كورونا” في الخرطوم

مجلس الأمن والدفاع: تجاوزنا أحداث الخميس

وصول كشوفات الأسرى السودانيين باليمن

اتفاق نهائي بين الحكومة “مسار دارفور” حول”الخدمة المدنية”

مخاطبات رسمية للخارج بشأن متهمي النظام السابق وأموالهم وأرصدتهم

الانتباهة

البشير يطلب الاستعانة بمحامٍ محدّد لقضية”وداد”

وكيل الخارجية لـ”الانتباهة”: لم نتلقَ قرارًا برفع الحظر المصرفي من واشنطون

الجيش يتسلّم كشوفات الأسرى لدى الحوثي

التعليم بالخرطوم: امتحان الفترة الثانية للأساس والثانوي مجانًا

“الانتباهة” تكشف أسباب أزمة الغاز

نائب رئيس الجنوب لـ”الانتباهة”: سنعمل لصالح الخرطوم وجوبا

صديق عبد العزيز: الإدارة الأمريكية لم ترفع الحظر المصرفي

السوداني

محافظ المركزي لـ”السوداني”: تحرّكات لفتح قنوات مع مراسلين في أوروبا والخليج

الكشف عن تجاوزات في تنقلات لدبلوماسيين بالخارجية

محكومون بالإعدام يفلتون من حبل المشنقة في اللحظات الأخيرة

منحة صينية بقيمة ميلوني دولار للسودان

جمعية طبية:”15% ـ 20%” نسبة عدم الإنجاب وسط النساء

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صحيفة أخبار اليوم:

الشرطة تقدم تنويراً حول أحداث الخميس أمام مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان.

إتفاق حول ملف الخدمة المدنية في مسار دارفور وتخصيص 20٪ من الوظائف للإقليم.

بمكرمة محمد بن زايد : الإمارات تنقل الطلاب السودانيين العالقين بطائرة إماراتية الاثنين المقبل.

الصحة: كل الصينيين بالسودان تحت الرقابة ولا حالات للاصابة بكورونا بينهم.

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صحيفة الوطن:

وفد الحكومة يحسم أبرز الخلافات مع حركات دارفور

حميدتي يؤكد إلتزام “الدعم السريع” بحماية المدنيين والعمل وفقاً للقانون

توقعات بفقدان نصف الأراضي الزراعية على النيل بسبب سد النهضة

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صحيفة آخر لحظة:

القبض على محامي )البشير( وترحيله إلى عطبرة

الصحة تشتبة في إصابة )8( أجانب بـ)كورونا(

مجهول يسطو على مدرسة ويمزق نتائج الامتحانات

)20%( من وظائف الخدمة المدنية لأبناء دارفور

لجان المقاومة تغلق وحدتين إداريتين بجبل أولياء

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صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي: الحرية والتغيير أقصتنا من لجنة المؤتمر الاقتصادي

حميدتي: حماية المدنيين أولوية للدعم السريع

تخصيص 20 % من وظائف الخدمة المدنية لأبناء دارفور

القبض على محامي الرئيس المخلوع وترحيله إلى عطبرة

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صحيفة النيل الدولية:

مجلس الأمن والدفاع يستمع لتنويرحول أحداث الخميس

حميدتي: حماية المدنيين أهم اولوياتنا

التعايشي: ٢٠٪ َ من الخدمة المدنية لدارفور

الري: سد النهضة خطوة أولية لتعزير فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث

إقالة مدير شركة السودان للأقطان

الدار:

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بقتل اثنين من أبناء العسيلات في اللحظات الأخيرة

(الصحة) ترسل فريق طبي لفحص (8) أجانب من مرض كورونا باحد فنادق الخرطوم

استشهاد شقيقين في حادث بطريق الكاملين اثناء سيرهم وراء جثمان شقيقهم

كاميرات مراقبة توثق لسرقة خزينة واعادتها في ساعات

اخضاع الصينيين بالبلاد للرقابة الصحية المطلوبة

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس و العلوم العسكرية للثانوي