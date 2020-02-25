الهلال يكمل الجاهزية لتحقيق الفوز على الفلاح وحافز ضخم للاعبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الهلال وعبر الكاردينال رئيس نادي الهلال قد رصد حوافز ضخمة للاعبين في حالة الفوز على الفلاح في مباراة اليوم ويتوقع ان يحصل كل لاعب على عشرة الف جنيه في حاله الفوز وكان الهلال قد اكمل اعداده بمران قوي تحت قيادة مدربه الفاتح النقر وجهازه المعاون.

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