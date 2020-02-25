مودة حسن في طلة جديدة اليوم

تعود المذيعة مودة حسن اليوم عبر حلقة تفاعلية جديدة من برنامج “صباح النيل الازرق” تتناول فيها عددا من المواضيع الاجتماعية بمشاركة المشاهدين. وبحسب صحيفة آخر لحظة كانت مودة قد ناقشت في حلقاتها الماضية ظواهر الشائعات والماكولات، التي تفرش على الارض في الاسواق مع غياب الرقابة، كما ناقشت وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة الاستفادة منها فيما يخدم الناس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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